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Стало відомо, як в АП потрапила активістка Femen

П'ятниця, 21 липня 2017, 18:57

Активістка Femen, яка оголилася в Адміністрації президента України на зустрічі глав держав, пройшла в будівлю, показавши фальшиве посвідчення журналіста.

Про це повідомляється на сайті Деловой столицы.

"Одна з нібито журналісток прийшла за фальшивим посвідченням видавничої групи "Картель", до складу якої входить "Деловая столица". ПрАТ "Картель" повідомляє, що посвідчення вказаній особі ніколи не видавалося і посвідчення під цим номером належить нашому штатному співробітникові", - сказано в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією, посвідчення видавничої групи мають інший вигляд - вони є пластиковими, а не ламінованими.

 

Посвідчення під номером 090 було видано заступнику головного редактора видань "Деловая столица" і "Власть денег" Ользі Сантарович, а не Анджеліні Діаш де Кінташ, як зазначено в підробленому документі.

 

З приводу використання фальшивого посвідчення видавничої групи "Картель" було написано заяву в Нацполіцію.

У русі Femen заявили, що оголена активістка протестувала проти візиту в Україну "президента-диктатора" Олександра Лукашенка.

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розстебнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала вигукувати "Живе Білорусь!"

У 2011 році три представниці жіночого руху Femen зникли у Мінську після того, як провели акцію у Білорусії 19-го грудня.

За день зниклі учасниці топлес-руху Femen вийшли на зв'язок та розповіли, як їх катували білоруські КДБшники.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоскандалПорошенкоакції
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