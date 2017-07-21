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Стало известно, как в АП попала обнажившаяся активистка

Пятница, 21 июля 2017, 18:57

Активистка Femen, которая обнажилась в Администрации президента Украины на встрече глав государств, прошла в здание по фальшивому удостоверению журналиста.

Об этом сообщается на сайте Деловой столицы.

"Одна из якобы журналисток пришла по фальшивому удостоверению издательской группы "Картель", в состав которой входит "Деловая столица". ЧАО "Картель" сообщает, что удостоверение данной особе никогда не выдавалось и удостоверение под этим номером принадлежит нашему штатному сотруднику", - сказано в сообщении.

Кроме того, согласно информации, удостоверения издательской группы имеют другой вид - они являются пластиковыми, а не ламинированными.

Удостоверение под номером 090 было выдано заместителю главного редактора изданий "Деловая столица" и "Власть денег" Ольге Сантарович, а не Анжелине Диаш де Кинташ, как указано в поддельном документе.

 

По поводу использования фальшивого удостоверения издательской группы "Картель" было написано заявление в Нацполицию.

 

В движении Femen заявили, что обнажившаяся активистка протестовала против визита в Украину "президента-диктатора" Александра Лукашенко.

Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси женщина расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"

В 2011 году три представительницы женского движения Femen исчезли в Минске после того, как провели акцию в Белоруссии 19 декабря.

Через день пропавшие участницы топлес-движения Femen вышли на связь и рассказали, как их пытали белорусские КГБшники.

Темы: ЛукашенкоскандалПорошенкоакции
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