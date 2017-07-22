СБУ викрила підприємство, що допомагало бойовикам технічними засобами

СБУ викрила комерційну структуру, що співпрацювала з терористами "ЛНР" у проведенні оперативно-технічних заходів у районі АТО.

Про це повідомив на брифінгу голова СБУ Василь Грицак, йдеться на сайті служби.

"У той час, коли на Сході майже кожного дня гинуть наші захисники, деякі вітчизняні бізнесмени заробляють гроші по обидва боки барикад. Робиться це свідомо як державна зрада, або совість повністю замінили гроші – покаже слідство", - сказав він.

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Голова СБУ повідомив, що оперативники спецслужби провели обшуки у приміщеннях фірми, яка спеціалізується на виготовленні та реалізації технічних засобів для встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, спеціальних комплексів для прихованої реєстрації аудіо- і відео- інформації.

Підставою для проведення обшуків стала інформація про те, що представники фірми нібито допомагають терористам у проведенні оперативно-технічних заходів у районі АТО. Ця інформація знайшла підтвердження: під час обшуків на комп’ютерах працівників фірми було виявлено переписку з представником т.зв. "ЛНР". Також підтвердилося надання бойовикам програмного забезпечення.

"Така допомога дозволяє терористам використовувати ці спеціальні технічні засоби проти українських військових, правоохоронців та волонтерів", - наголосив Грицак.

Усього під час обшуків правоохоронці вилучили 141 спецтехзасіб, що були виготовлені неофіційно, тобто поза ліцензованою діяльністю та не обліковані у відповідних документах.

Голова СБ України поінформував, що у представників фірми було вилучено 200 тисяч доларів США готівки, походження яких комерсанти не змогли пояснити.

Наразі вирішується питання щодо перекваліфікації дій посадовців підприємства щодо сприяння діяльності терористичної організації.

Грицак додав, що за цим випадком вже почали лунати стандартні заяви щодо "наїзду СБУ на бізнес".