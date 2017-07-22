СБУ разоблачила предприятие, помогавшее боевикам техническими средствами

СБУ разоблачила коммерческую структуру, которая сотрудничала с террористами "ЛНР" в проведении оперативно-технических мероприятий в районе АТО.

Об этом сообщил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак, говорится на сайте службы.

"В то время, когда на Востоке почти каждый день гибнут наши защитники, некоторые бизнесмены зарабатывают деньги по обе стороны баррикад. Делается это сознательно как государственная измена, или совесть полностью заменили деньги - покажет следствие", - сказал он.

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Председатель СБУ сообщил, что оперативники спецслужбы провели обыски в помещениях фирмы, которая специализируется на изготовлении и реализации технических средств для установления местонахождения мобильных терминалов, специальных комплексов для скрытой регистрации аудио- и видео- информации.

Основанием для проведения обысков стала информация о том, что представители фирмы якобы помогают террористам в проведении оперативно-технических мероприятий в районе АТО. Эта информация нашла подтверждение: во время обысков на компьютерах работников фирмы была обнаружена переписка с представителем т.н. "ЛНР". Также подтвердилось предоставление боевикам программного обеспечения.

"Такая помощь позволяет террористам использовать эти специальные технические средства против украинских военных, правоохранителей и волонтеров", - отметил Грицак.

Всего во время обысков правоохранители изъяли 141 спецтехсредство, изготовленные неофициально, то есть вне лицензированной деятельностью и не учтенные в соответствующих документах.

Председатель СБ Украины сообщил, что у представителей фирмы было изъято 200 тысяч долларов США наличных, происхождение которых коммерсанты не смогли объяснить.

Сейчас решается вопрос о переквалификации действий должностных лиц предприятия относительно содействия деятельности террористической организации.

Грицак добавил, что по этому случаю уже начали раздаваться стандартные заявления о "наезде СБУ на бизнес".