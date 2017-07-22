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Активістку Femen відпустили під особисте зобов'язання

Субота, 22 липня 2017, 18:11

Печерський райсуд Києва обрав активістці Femen Анжеліні Діаш запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, зі здачею закордонного паспорта.

Про це повідомив у Facebook її адвокат Ярослав Яценко.

Раніше він написав, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання подала до суду прокуратура.

 

Сама ж дівчина заявила в коментарі "Громадському", що винною себе не вважає.

"Цією акцією протесту я хотіла показати, що країна, яка є демократичною, в якій люди помирали за демократичні свободи не повинна приймати так вільно диктатора Лукашенка. Білорусь – це країна, яка після Радянського Союзу проживає у диктатурі Лукашенка. Це країна, яка не має демократичних свобод. Це є мертва країна, тому я скандувала "Живе Білорусь", – сказала вона.

На питання, чи часто вона бувала в Білорусі, Діаш відповіла: "Я була в Білорусі, в Гомелі. Я на власні очі бачила, що там було".

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі Діаш розстібнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

Вона пройшла в будівлю Адміністрації президента, показавши фальшиве посвідчення журналіста видавничої групи "Картель".

Діаш інкримінують ч. 3 ст. 296 ККУ - хуліганство, поєднане з опором представнику влади.

У 2011 році три представниці жіночого руху Femen зникли у Мінську після того, як провели акцію у Білорусії 19-го грудня.

За день зниклі учасниці топлес-руху Femen вийшли на зв'язок та розповіли, як їх катували білоруські КДБшники.

Українська правда

Теми: судБілорусь
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