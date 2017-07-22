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Активистку Femen отпустили под личное обязательство

Суббота, 22 июля 2017, 18:11

Печерский райсуд Киева избрал активистке Femen Анджелине Диаш меру пресечения в виде личного обязательства, со сдачей загранпаспорта.

Об этом сообщил в Facebook ее адвокат Ярослав Яценко.

Ранее он написал, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства подала в суд прокуратура.

 

Сама же девушка заявила в комментарии "Громадському", что виновной себя не считает.

"Этой акцией протеста я хотела показать, что страна, которая является демократической, в которой люди умирали за демократические свободы не должна принимать так свободно диктатора Лукашенко. Беларусь - это страна, которая после Советского Союза проживает в диктатуре Лукашенко. Это страна, которая не имеет демократических свобод. Это мертвая страна, поэтому я скандировала "Жыве Беларусь", - сказала она.

На вопрос, часто она бывала в Беларуси, Диаш ответила: "Я была в Беларуси, в Гомеле. Я собственными глазами видела, что там было".

Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси Диаш расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"

Она прошла в здание Администрации президента, показав фальшивое удостоверение журналиста издательской группы "Картель".

Диаш инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК - хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти.

В 2011 году три представительницы женского движения Femen исчезли вМинске после того, как провели акцию в Белоруссии 19 декабря.

Через день пропавшие участницы топлес-движения Femen вышли на связь и рассказали, как их пытали белорусские КГБшники.

Украинская правда

Темы: судБеларусь
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