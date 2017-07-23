У Макрона анонсували телефонні переговори "Нормандської четвірки"

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував телефонну розмову 24 липня з лідерами "Нормандської четвірки", щоб обговорити ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Відзначається, що телефонна розмова президента Франції, президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель і лідера РФ Володимира Путіна відбудеться, "оскільки світові держави активізують зусилля, спрямовані на те, щоб покласти край насильству в регіоні".

Раніше про телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії повідомив Петро Порошенко.

Як повідомляв раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін, основною темою "нормандських" переговорів президентів стануть питання безпеки і звільнення заручників.