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У Макрона анонсировали телефонные переговоры "Нормандской четверки"

Воскресенье, 23 июля 2017, 03:05

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал телефонный разговор 24 июля с лидерами "Нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Отмечается, что телефонный разговор президента Франции, президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и лидера РФ Владимира Путина состоится, "поскольку мировые державы активизируют усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию в регионе".

Ранее о телефонных переговорах между лидерами Украины, Германии, Франции и России сообщил Петр Порошенко.

Как сообщал ранее министр иностранных дел ПавелКлимкин, основной темой "нормандских" переговоровпрезидентов станут вопросы безопасности иосвобождения заложников.

Темы: ДонбассАТО
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