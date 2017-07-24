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Адвокат, що захищала Єрофєєва, назвала заяву про його вбивство казкою

Понеділок, 24 липня 2017, 15:03

Колишній адвокат російського ГРУшника Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська назвала вигадкою розповсюджену інформацію про його вбивство.

Про це вона повідомила в Facebook.

"Хто ще вірить в цю казку?" - написала вона, коментуючи заяву затриманого в Україні російського військового Віктора Агєєва про те, що Єрофєєва нібито вбили після того, як обміняли на Надію Савченко.

Ще один адвокат, який захищав у суді товариша по службі Єрофєєва Олександра Александрова, підтвердив заяву колеги.

"Це з серії фейкн'юз. Старина Єрофєіч живіший за всіх живих, правда, ледар ще той і руку не розробляє, та й поранення важке, так що так", - йдеться в його коментарі до посту Соколової.

Рибін припустив, що заява Агєєва - це проста "балаканина", щоб в Росії скоріше придумали, як витягти його назад на батьківщину.

"Ті хто мовчать - довго сидять. Чого про них турбуватися –  вони ж мовчать!" - зазначив він.

Як повідомлялося, в коментарі "Новой газете" нещодавно взятий у полон в Україні російський військовий Віктор Агєєв заявив, що після обміну затриманого на Донбасі російського ГРУшника Євгена Єрофєєва в РФ "прибрали".

"Чув, що трапилося з ГРУшником Єрофєєвим, коли він повернувся? Його просто прибрали. Убили. Я знаю точно", - сказав він.

Українська правда

Теми: РосіяДонбасАТО
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