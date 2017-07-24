Адвокат, защищавшая Ерофеева, назвала заявление о его убийстве сказкой

Бывший адвокат российского ГРУшника Евгения Ерофеева Оксана Соколовская назвала выдумкой появившуюся информацию о его убийстве.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Кто еще верит в эту сказку?" – написала она, комментируя заявление задержанного в Украине российского военного Виктора Агеева о том, что Ерофеева якобы убили после того, как обменяли на Надежду Савченко.

Еще один адвокат, защищавший в суде сослуживца Ерофеева Александра Александрова, подтвердил заявление коллеги.

"Это из серии фэйкнюз. Старина Ерофеич живее всех живых, правда лентяй еще тот и руку не разрабатывает, да и ранение тяжелое, так что так", - говорится в его комментарии к посту Соколовой.

Рыбин предположил, что заявление Агеева – это простой "треп", чтобы в России поскорее придумали, как вернуть его обратно на родину.

"Те кто молчат - долго сидят. Чего о них беспокоиться - молчат же!" – отметил он.

Как сообщалось, в комментарии "Новой газете" недавно взятый в плен в Украине российский военный Виктор Агеев заявил, что после обмена задержанного на Донбассе российского ГРУшника Евгения Ерофеева в РФ "убрали".

"Слышал, что случилось с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили. Я знаю точно", - сказал он.

Украинская правда