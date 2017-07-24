У Полтаві зірвався суд у справі Кернеса, засідання перенесли

Судове засідання в Київському районному суді Полтави у справі мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців не відбулося через неявку свідків.

Про це повідомив адвокат міського голови Андрій Гунченко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в понеділок мав відбутися допит свідків звинувачення у справі Кернеса і його охоронців Віталія Блинников і Євгена Сміцкого.

"Прокуратура пропонувала оголосити чергову перерву, вони заявили клопотання про доставлення приводом свідків обвинувачення (мова йде про тих свідків обвинувачення, явку яких держобвинувачення забезпечити не може). Але суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Тоді сторона захисту звернулася до суду з проханням долучити до матеріалів справи матеріали кримінального провадження, щоб можна було почати їх вивчення. Суд наше клопотання задовольнив", - розповів Гунченко.

Він повідомив, що на наступному засіданні суду, призначеному на 28 серпня, планується вивчення матеріалів кримінального провадження.

Як повідомлялося, 29 травня суддя Київського райсуду Полтави Юрій Куліш відмовив у задоволенні клопотання держобвинувачення про відвід судді Андрія Антонова, який слухає справу Кернеса.

Як відомо, 25 січня 2014 року було скоєно напад на учасників ходи на підтримку Євромайдану у Харкові.

2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.