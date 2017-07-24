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В Полтаве сорвался суд по делу Кернеса, заседание перенесли

Понедельник, 24 июля 2017, 15:53

Судебное заседание в Киевском районном суде Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников не состоялось из-за неявки свидетелей.

Об этом сообщил адвокат градоначальника Андрей Гунченко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в понедельник должен был состояться допрос свидетелей обвинения по делу Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Прокуратура предлагала объявить очередной перерыв, они заявили ходатайство о доставке приводом свидетелей обвинения (речь идет о тех свидетелях обвинения, явку которых гособвинение обеспечить не может). Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Тогда сторона защиты обратилась к суду с просьбой приобщить к материалам дела материалы уголовного производства, чтобы можно было начать их изучение. Суд наше ходатайство удовлетворил", - рассказал Гунченко.

Он сообщил, что на следующем заседании суда, назначенном на 28 августа, планируется изучение материалов уголовного производства.

Как сообщалось, 29 мая судья Киевского райсуда Полтавы Юрий Кулиш отказал в удовлетворении ходатайства гособвинения об отводе судьи Андрея Антонова, который слушает дело Кернеса.

Как известно, 25 января 2014 года было совршено нападение на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

Темы: Кернессуд
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