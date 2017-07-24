Лондон переніс на осінь питання видачі Києву екс-глави "Укрспецеспорту"

Королівський суд Лондона (Велика Британія) переніс на вересень-листопад розгляд запиту України про екстрадицію колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука у зв’язку із його проханням про політпритулок.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, передають Українські новини.

Тобто до того моменту, поки не буде розглянуте питання політичного притулку, екстрадиції очікувати не варто.

У коментарі "Українській правді" Сергій Бондарчук нагадав, що політичний притулок у Великобританії попросив ще у 2015 році. Бондарчук вважає справу проти себе сфальсифікованою.

При цьому він не береться прогнозувати, коли його прохання про надання політичного притулку буде розглянуто.

"Коли вирішиться питання політпритулку мені важко сказати, це завжди займає багато часу", - зауважив Бондарчук.

Як відомо, у травні 2016 року Бондарчук повідомив, що попросив у Лондоні політичний притулок.

Українські правоохоронці звинувачують Сергія Бондарчука у розкраданні державного майна у сумі 7,5 мільйона доларів. З червня 2015 року він перебуває у розшуку Інтерполу. Бондарчук заявляє, що обвинувачення проти нього сфальсифіковані.

Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат України, член керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна" й ініціатор її розпуску.

З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту й експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Із рук тоді ще президента Віктора Ющенка Сергій Бондарчук отримав орден за заслуги і звання Героя України.

Українська правда