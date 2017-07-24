Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лондон перенес на осень вопрос выдачи Киеву экс-главы "Укрспецэспорта"

Понедельник, 24 июля 2017, 18:43

Королевский суд Лондона (Великобритания) перенес на сентябрь-ноябрь рассмотрение запроса Украины об экстрадиции бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука в связи с его просьбой о политубежище.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передают Українські новини.

То есть до того момента, пока не будет рассмотрен вопрос политического убежища, экстрадиции ожидать не стоит.

В комментарии "Украинской правде" Сергей Бондарчук напомнил, что политическое убежище в Великобритании попросил еще в 2015 году. Бондарчук считает дело против себя сфальсифицированным.

При этом он не берется прогнозировать, когда его просьба о предоставлении политического убежища будет рассмотрена.

"Когда решится вопрос политубежища мне трудно сказать, это всегда занимает много времени", - отметил Бондарчук.

Как известно, в мае 2016 года Бондарчук заявил, что попросил политубежища в Великобритании.

Украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 миллиона долларов. С июня 2015 он находится в розыске Интерпола. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.

Бондарчук - офицер СБУ, бизнесмен, бывший народный депутат Украины, член руководства партии Виктора Ющенко "Наша Украина" и инициатор ее роспуска.

С 2005 до 2010 года Сергей Бондарчук был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

Из рук тогда еще президента Виктора Ющенко Сергей Бондарчук получил орден за заслуги и звания Героя Украины.

Украинская правда

Темы: Укрспецэкспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Укрспецэкспорт
Бывшего министра обороны Саламатина арестовали заочно
"Вред государственным интересам": СБУ назвала причину обысков в Укроборонпроме
Дочерняя компания "Укрспецэкспорта" заказала 20 чехлов к iPhone 12 Pro "под ёлку"
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: