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США розглядають питання надання Україні зброї – Волкер

Вівторок, 25 липня 2017, 09:56

Вашингтон активно розглядає питання щодо надання зброї для боротьби проти проросійських бойовиків на сході України.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає BBC.

За словами Волкера, озброєння українських урядових сил може змінити підхід Москви.

Він сказав, що не вважає, що такий крок буде провокаційним.

"Оборонне озброєння, те, що дозволили б Україні захистити себе, від танків, наприклад, фактично допоможе зупинити російську загрозу щодо України", - сказав Волкер.

"Я не буду знову прогнозувати, куди ми підемо далі, це питання для подальшого обговорення та прийняття рішень, але я думаю, що аргумент про те, що це буде провокаційним для Росії або заохоченням України, є невірним", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер відвідав Донбас. Волкер заявив, що в США розуміють, що конфлікт на Донбасі - не внутрішній, а є саме актом агресії РФ щодо України. 

"Європейьска правда"

Теми: СШАзброя
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