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США рассматривают вопрос о предоставлении Украине оружия – Волкер

Вторник, 25 июля 2017, 09:56

Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия для борьбы с пророссийсками боевиками на востоке Украины.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает BBC.

По словам Волкера, вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы.

Волкер отметил: он не считает, что такой шаг будет провокационным.

"Оборонное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя, например, от танков, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины", - сказал Волкер.

"Я не буду снова прогнозировать, куда мы пойдем дальше, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решений, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокационным для России или поощрением Украины, неправильный", - сказал он.

Напомним, недавно спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе. Волкер заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе - не внутренний, а именно акт агрессии РФ в отношении Украины.

"Европейская правда"

Темы: СШАоружие
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