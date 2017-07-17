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Новий закон про КС уже чекає на підпис Порошенка

Понеділок, 17 липня 2017, 11:55

Нову редакцію закону про Конституційний суд України спрямовано на підпис президенту Петру Порошенку.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон №6427-д 14 липня, значиться на сайті парламенту.

Як відомо, у першому читанні проект закону про Конституційний Суд народні депутати ухвалили 22 червня.

13 липня, у передостанній день роботи 6-ї сесії Верховної Ради 8 скликання, вони ухвалили нову редакцію закону про КС в цілому – тоді як біля трибуни протестували з приводу інших питань порядку денного, та й під парламентом тривав мітинг.

Того ж дня у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний Суд – але Верховна Рада не підтримала їх.

Олег Ляшко стверджував, що Петро Порошенко намагається узурпувати вплив на судову гілку влади, а КС зможе відкласти президентські вибори на 2020 рік.

Новий закон передбачає зміну структури, повноважень КС, процедури розгляду скарги. КС буде діяти в складі 6 колегій, 2 сенатів і Великої палати. Також вводиться конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді КС.

Конституційний Суд отримує право видавати забезпечувальні накази і зупиняти дію будь-якої законодавчої норми, конституційність якої оскаржується.

Впродовж трьох місяців слід прийняти новий регламент і затвердити нову структуру КС.

До 1 січня 2020 року вводиться інститут спеціального радника, яким може бути компетентний в цьому питанні іноземець, але не громадянин Росії. Його забезпечуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги чи міжнародних організацій.

Серед іншого, закон підвищує зарплату суддів КС до 75 прожиткових мінімумів (близько 120 тисяч гривень). Суддя КС у відставці буде отримувати довічне утримання в розмірі 50% окладу – близько 60 тисяч гривень.

Олена Рощенко, УП

Теми: КСВерховна Радазаконодавство
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