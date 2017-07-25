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Нацполіція таки внесла до ЄРДР заяву Ляшка

Вівторок, 25 липня 2017, 16:49

Національна поліція таки зареєструвала кримінальне провадження на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка стосовно співробітників Національної агенції з питань запобігання корупції.

Це видно у витягу з ЄРДР, фото якого опублікував у своєму Facebook нардеп-"радикал" Ігор Мосійчук.

Ляшко звинувачує співробітників НАЗК у внесенні до документів завідомо неправдивих свідчень.

 
Документ з FB сторінки Мосійчука

Нагадаємо, у понеділок о 18:09 на "Українській правді" вийшла новина, що в ЄРДР не зареєстровано проваджень на заяву Ляшка стосовно співробітників НАЗК. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Як видно у витягу з ЄРДР провадження зареєстрували о 18:47 понеділка, тобто після того, як вийшла новина.

Як відомо, згідно з п. 1 ст. 214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, повинен внести відповідні відомості до ЄРДР. При цьому, відповідно до п. 4 цієї статті, слідчий у будь-якому випадку зобов’язаний зареєструвати таку заяву.

Як повідомлялося, 21 липня суд закрив справу проти Ляшка  щодо сумісництва, яку порушила НАЗК.

Печерський суд розглядав подання НАЗК щодо лідера "радикалів". НАЗК звинувачувала його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".

Олег Твердь, УП

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Теми: Ляшко Олег
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