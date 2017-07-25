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Нацполиция все-таки внесла в ЕРДР заявление Ляшко

Вторник, 25 июля 2017, 16:49

Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко в отношении сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Это видно в выписке из ЕРДР, фото которого опубликовал в своем Facebook нардеп-"радикал" Игорь Мосийчук.

Ляшко обвиняет сотрудников НАПК во внесении в документы заведомо ложных показаний.

Напомним, в понедельник в 18:09 на "Украинской правде" вышла новость, что в ЕРДР не зарегистрировано производств на заявление Ляшко отношении сотрудников НАПК. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как видно в выписке из ЕРДР производства зарегистрировали в 18:47 понедельника, то есть после того, как вышла новость.

Как известно, согласно п. 1 ст. 214 УПК Украины, следователь безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления о совершенном уголовном правонарушении, должен внести соответствующие сведения в ЕРДР. При этом, согласно п. 4 этой статьи, следователь в любом случае обязан зарегистрировать такое заявление.

 
Документ из facebook Игоря Мосийчука

Как сообщалось, 21 июля суд закрыл дело против Ляшко относительно совместительства, которое возбудила НАПК.

Печерский суд рассматривал представление НАПК относительно лидера "радикалов". НАПК обвиняло его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Олег Твердь, УП

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Темы: Ляшко Олег
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