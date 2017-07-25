У "Борисполі" затримали екс-посадовця ГПУ Суса

Правоохоронці затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Про це у вівторок ввечері повідомила прес-служба НАБУ.

Згідно з інформацією, екс-посадовця затримали на території міжнародного аеропорту "Бориспіль" за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") та ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу України.

За даними Української правди, затриманим є Дмитро Сус, якого раніше звільнили з посади за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Як відомо, Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Українська правда