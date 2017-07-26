МВС застерігає від міжнаціональних провокацій через стрілянину в Дніпрі

В МВС обіцяють не допустити міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу у Дніпрі внаслідок перестрілки, в ході якої загинули бійці АТО.

Про це речник МВС Артем Шевченко написав у facebook.

Він назвав перестрілку у Дніпрі "суто кримінальною" подією.

"Найгірше, що може бути зараз після кривавих, суто кримінальних подій у Дніпрі, - провокувати недолугими і шкідливими інфовкидами про необхідність помсти з боку ветеранів АТО - міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу через наявність на другій стороні конфлікту відомого у місті та в окремій релігійній громаді Дніпра бізнесмена, громадянина іншої країни", - написав він.

За його словами цю ситуацію може використати Росія для провокацій: планувати, організовувати і проводити напади чи навіть теракти проти представників впливової релігійної громади у Дніпрі, до якої належить згаданий громадянин, камуфлюючи їх нібито під помсту патріотів, ветеранів-атовців.

"Поліція Дніпра не допустить такого сценарію. Всі винні у перестрілці і таких її кривавих наслідках будуть притягнуті до відповідальності", - запевнив Шевченко.

Таким чином, речник МВС підтвердив версію колишнього бійця 20-го батальйону Максима Мирошниченка про те, що конфлікт відбувся між братом одного з постраждалих Едмонда Саакяна Едуардом і громадянином іншої країни.

Раніше Мирошниченко розповів, що конфлікт виник через нібито борг у $ 160 тис.

"У даному випадку був конфлікт між братом Едмонда Саакяна Едуардом і якимось громадянином Ізраїлю. Звичайний конфлікт. Ця людина (громадянин Ізраїлю, – УП) найняла звичайних биків, щоб пішли погрози та силовий варіант вирішення спірного питання", - розказав Мирошниченко версію розвитку подій після відвідин пораненого Едмонда Саакяна в лікарні.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.

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