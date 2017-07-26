МВД предостерегает от межнациональных провокаций из-за стрельбы в Днипре

В МВД обещают не допустить межнациональную и межрелигиозную рознь в Днепре в результате перестрелки, в ходе которой погибли бойцы АТО.

Об этом спикер МВД Артем Шевченко написал в facebook.

Он назвал перестрелку в Днипре "чисто криминальным" событием.

"Худшее, что может быть сейчас после кровавых, сугубо криминальных событий в Днипре - провоцировать нелепыми и вредными инфовбросами о необходимости мести со стороны ветеранов АТО - межнациональную и межрелигиозную рознь из-за наличия на второй стороне конфликта известного в городе и в отдельной религиозной общине Днипра бизнесмена гражданина другой страны", - написал он.

По его словам эту ситуацию может использовать Россия для провокаций: планировать, организовывать и проводить нападения или даже теракты против представителей влиятельной религиозной общины в Днепре, к которой принадлежит упомянутый гражданин, камуфлируя их якобы под месть патриотов, ветеранов-атошников.

"Полиция Днепра не допустит такого сценария. Все виновные в перестрелке и таких ее кровавых последствиях будут привлечены к ответственности", - заверил Шевченко.

Таким образом, спикер МВД подтвердил версию бывшего бойца 20-го батальона Максима Мирошниченко о том, что конфликт произошел между братом одного из пострадавших Эдмонда Саакяна Эдуардом и гражданином другой страны.

Ранее Мирошниченко рассказал, что конфликт возник из-за якобы долга в $ 160 тыс.

"В данном случае был конфликт между братом Эдмонда Саакяна Эдуардом и неким гражданином Израиля. Обычный конфликт. Этот человек (гражданин Израиля, - УП) нанял обычных быков, чтобы пошли угрозы и силовой вариант решения спорного вопроса", - рассказал Мирошниченко версию развития событий после посещения раненого Эдмонда Саакяна в больнице.

Как известно, 24 июля вечером ​​в Днепре в результате перестрелки погиб на месте бывшей воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, в пути в больницу скончался бывший боец ​​11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.

Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

Полиция рассматривает это нападение как умышленное убийство.

Правоохранители задержали двух человек, причастных к перестрелке, роль двух других выясняют и не менее трех человек еще ищут.

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