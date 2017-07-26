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Washington Post спростувала заяви Трампа про втручання України у вибори

Середа, 26 липня 2017, 05:45

Твердження президента США Дональда Трампа про нібито втручання України у вибри в США з метою допомогти перемогти кандидату від Демократичної Партії Гілларі Клінтон є поверховим.

Про це пише впливове американське видання The Washington Post у рубриці "Fact Checker".

У широкому сенсі, історії про втручання Росії і України у вибори в США в 2016 році здаються схожими, але, якщо заглибитись у деталі, це порівняння розвалюється, пише видання.

Ключовою відмінністю є те, що у справі про втручання Росії американські спецслужби виявили, що президент Росії Володимир Путін ініціював незаконні хакерські атаки і викрадення інформації з метою втрутитися у вибори в США та підірвати демократичну систему. Свідчень про санкціоновані керівництвом України спроби вплинути на вибори немає.  

Заява Білого дому про те, що американка українського походження Александра Чалупа нібито збирала в українському посольстві компромат на Пола Манафорта для передачі штабу Клінтон, не має підтвердження.

"Чалупа, можливо, працювала з деякими посадовими особами посольства, однак немає жодних доказів того, що Комітет Демократичної партії отримував і використовував інформацію, зібрану нею, або що українці координували розслідування з Комітетом", - пише The Washington Post.

Більше того, спосіб отримання компрометуючої інформації відрізняється. Американська розвідка виявила, що Путін наказав хакерам зламати комп’ютерні системи американських політичних організацій. Чалупа ж, у свою чергу, проводила розслідування щодо Манафорта самостійно, а не під керівництвом Демократичної партії, а відомості про виплати Манафорту в книзі чорної бухгалтерії Партії регіонів були оприлюднені як частина розслідування в Україні, а не отримані незаконно.

Немає доказів того, що учасники передвиборчої кампанії Клінтон мали контакти з українським урядом. Тим часом є документовані докази того, що син Трампа Дональд, зять Джаред Кушнер і колишній голова кампанії Манафорт, зустрілися з російським адвокатом у спробі отримати компромат на Клінтон від російського уряду.

Видання також звертає увагу на ще одну фундаментальну відмінність, яка полягає у тому, що Україна вважається союзником США, а Росія – супротивником.

Раніше Трамп заявив, що Україна саботувала його передвиборчу кампанію з метою допомогти його опонентці Клінтон перемогти на виборах. Він закликав Генпрокурора США розслідувати цю історію.

Як відомо, раніше кандидат на посаду директора ФБР Крістофер Рей пообіцяв перевірити, чи втручалась Україна у президентські вибори у США

Теми: ТрампРосіяСША
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