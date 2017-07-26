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Washington Post опровергла заявления Трампа о вмешательстве Украины в выборы

Среда, 26 июля 2017, 05:45

Утверждение президента США Дональда Трампа о якобы вмешательстве Украины в выборы в США с целью помочь победить кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон является поверхностным.

Об этом пишет влиятельное американское издание The Washington Post в рубрике "Fact Checker".

В широком смысле, истории о вмешательстве России и Украины в выборы в США в 2016 году кажутся похожими, но, если углубиться в детали, это сравнение разваливается, пишет издание.

Ключевым отличием является то, что по делу о вмешательстве России американские спецслужбы обнаружили, что президент России Владимир Путин инициировал незаконные хакерские атаки и похищения информации с целью вмешаться в выборы в США и подорвать демократическую систему. Свидетельств о санкционированных руководством Украины попытках повлиять на выборы нет.

Заявление Белого дома о том, что американка украинского происхождения Александра Чалупа якобы собирала в украинском посольстве компромат на Пола Манафорта для передачи в штаб Клинтон, не находит подтверждения.

"Чалупа, возможно, работала с некоторыми должностными лицами посольства, однако нет никаких доказательств того, что Комитет Демократической партии получал и использовал информацию, собранную ею, или что украинцы координировали расследование с Комитетом", - пишет The Washington Post.

Более того, способ получения компрометирующей информации отличается. Американская разведка обнаружила, что Путин приказал хакерам взломать компьютерные системы американских политических организаций. Чалупа же, в свою очередь, проводила расследование в отношении Манафорта самостоятельно, а не под руководством Демократической партии, а сведения о выплатах Манафорту в книге черной бухгалтерии Партии регионов были обнародованы как часть расследования в Украине, а не получены незаконно.

Нет доказательств того, что участники предвыборной кампании Клинтон имели контакты с украинским правительством. Между тем есть документированные доказательства того, что сын Трампа Дональд, зять Джаред Кушнер и бывший глава кампании Манафорт, встретились с российским адвокатом в попытке получить компромат на Клинтон от российского правительства.

Издание также обращает внимание на еще одно фундаментальное отличие, которое заключается в том, что Украина считается союзником США, а Россия - противником.

Ранее Трамп заявил, что Украина саботировала его предвыборную кампанию с целью помочь его оппонентке Клинтон победить на выборах. Он призвал генпрокурора США расследовать эту историю.

Как известно, ранее кандидат на должность директора ФБР Кристофер Рэй пообещал проверить, вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампРосcияСША
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