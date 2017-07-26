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У БПП хочуть закривати інтернет-магазини за порушення прав споживачів

Середа, 26 липня 2017, 10:44

У Верховну Раду внесли законопроект, що дозволить Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів закривати сайти інтернет-магазинів, які порушують права споживачів.

Про це повідомляє AIN.ua.

Зокрема, депутати з фракції "Блок Петра Порошенка" внести в парламент законопроект №6754, в якому пропонується посилити вимоги ідентифікації інтернет-торговців і надавачів послуг, а також дати право Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів закривати сайти порушників і штрафувати провайдерів, які не виконають її вимоги.

Необхідність внесення таких змін, на думку депутатів, викликана тим, що галузь електронної комерції в Україні все ще мало врегульована законодавчо.

Так, у законі "Про електронну комерцію" від 2015 року немає чітко визначених вимог до ідентифікації продавця товарів/послуг "з метою захисту прав споживачів і забезпечення можливості проведення перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства". Дієвих механізмів реагування на порушення в ньому теж не прописано, як і не врегульоване питання щодо оформлення проведення розрахункових операцій.

У результаті на багатьох сайтах відсутня інформація про продавця, а при отриманні товарів, замовлених через інтернет з готівковою оплатою, споживачам не надають розрахункові документи. І якщо з товаром потім виникають проблеми, контролюючі органи не можуть допомогти споживачеві захистити його права.

Для вирішення вищевказаних проблем депутати запропонували внести низку змін, по-перше, до закону про захист прав споживачів:

- зобов'язати продавців надавати необхідну інформацію про себе і підвищити суму штрафу за відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця;

- надати Держпродспоживслужбі повноваження видавати продавцям приписи про усунення порушень щодо інформації, що підлягає оприлюдненню;

- надати Держпродспоживслужбі приймати рішення про призупинення доступу до сайту у випадках, якщо порушення не будуть усунуті.

Також депутати пропонують внести зміни до закону про електронну комерцію:

- доповнити перелік ідентифікаційної інформації, яка має бути доведена до споживачів;

- ввести обов'язок чіткої ідентифікації кожного продавця, інформація про товари (роботи, послуги) якого розміщена на сайті;

- врегулювати механізм призупинення доступу до сайту в разі порушення вимог щодо обсягу інформації, яка повинна бути доведена до споживачів, на підставі рішення Держпродспоживслужби, прийнятого після направлення відповідного припису продавцеві (якщо воно не було виконано);

- врегулювати механізм призупинення доступу до сайту в разі порушення вимог щодо обсягу інформації на підставі рішення Держпродспоживслужби, прийнятого без направлення розпорядження (в разі, якщо продавця неможливо встановити);

- врегулювати питання застосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених законом для суб'єктів електронної комерції, а також питання видання покупцеві/споживачеві розрахункових документів і документів, що свідчать про угоду;

- ввести штрафи за невиконання провайдерами вимог про призупинення доступу до сайту;

- ввести норми щодо здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України "Про електронну комерцію".

На думку авторів законопроекту, ці зміни дозволять створити рівні конкурентні умови в сфері електронної комерції і виведуть інтернет-торговців з тіні.

Однак в Інтернет-асоціації України (ІнАУ) виступили з різкою критикою даного законопроекту і закликали його не погоджувати. В ІнАУ стурбовані тим, що законопроект сильно збільшує повноваження Держпродспоживслужби аж до закриття сайтів і накладання штрафів на провайдерів за невиконання цих рішень.

"Законопроект передбачає і низку інших "новацій" в сфері електронної комерції, які навряд чи допоможуть споживачам, але точно створять нові чудові можливості для тиску чиновників на бізнес", - підкреслюють в ІнАУ.

В асоціації вважають, що на сьогодні в Україні немає необхідності посилювати вплив на взаємини в сфері електронної комерції. Більш того, деякі пропозиції, за даними аналітиків ІнАУ, суперечать Конституції України.

Як відомо, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – відносно новий орган в Україні, вона офіційно розпочала роботу у квітні 2016 року.

Теми: Верховна РадазаконодавствопродуктиінтернетБПП
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