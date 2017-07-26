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В БПП хотят закрывать интернет-магазины за нарушение прав потребителей

Среда, 26 июля 2017, 10:44

В Верховную Раду внесли законопроект, который позволит Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей закрывать сайты интернет-магазинов, нарушающих права потребителей.

Об этом сообщает AIN.ua.

В частности, депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" внести в парламент законопроект №6754, в котором предлагается ужесточить требования идентификации интернет-торговцев и предоставителей услуг, а также дать право Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей закрывать сайты нарушителей и штрафовать провайдеров, которые не выполнят ее требования.

Необходимость внесения таких изменений, по мнению депутатов, вызвана тем, что отрасль электронной коммерции в Украине все еще мало урегулирована законодательно.

Так, в законе "Об электронной коммерции" от 2015 года нет четко определенных требований к идентификации продавца товаров/услуг "в целях защиты прав потребителей и обеспечения возможности проведения проверок соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства". Действенных механизмов реагирования на нарушения в нем тоже не прописано, как и не урегулирован вопрос по оформлению проведения расчетных операций.

В результате на многих сайтах отсутствует информация о продавце, а при получении товаров, заказанных через интернет с наличной оплатой, потребителям не предоставляют расчетные документы. И если с товаром потом возникают проблемы, контролирующие органы не могут помочь потребителю защитить его права.

Для решения вышеуказанных проблем депутаты предложили внести ряд изменений, во-первых, в закон о защите прав потребителей:

- обязать продавцов предоставлять необходимую информацию о себе и повысить сумму штрафа за отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце;

- предоставить Госпродпотребслужбе полномочия выдавать продавцам предписания об устранении нарушений по информации, подлежащей раскрытию;

- предоставить Госпродпотребслужбе принимать решения о приостановлении доступа к сайту в случаях, если нарушения не будут устранены.

Также депутаты предлагают внести изменения в закон "Об электронной коммерции":

- дополнить перечень идентификационной информации, которая должна быть доведена до потребителей;

- ввести обязанность четкой идентификации каждого продавца, информация о товарах (работах, услугах) которого размещена на сайте;

- урегулировать механизм приостановления доступа к сайту в случае нарушения требований относительно объема информации, которая должна быть доведена до потребителей, на основании решения Госпродпотребслужбы, принятого после направления соответствующего предписания продавцу (если оно было не выполнено);

- урегулировать механизм приостановления доступа к сайту в случае нарушения требований относительно объема информации на основании решения Госпродпотребслужбы, принятого без направления предписания (в случае, если продавца невозможно установить);

- урегулировать вопрос применения регистраторов расчетных операций в случаях, определенных законом для субъектов электронной коммерции, а также вопрос издания покупателю/потребителю расчетных документов и документов, свидетельствующих о сделке;

- ввести штрафы за невыполнение провайдерами требований о приостановлении доступа к сайту;

- ввести нормы по осуществлению контроля за соблюдением требований Закона Украины "Об электронной коммерции".

По мнению составителей законопроекта, эти изменения позволят создать равные конкурентные условия в сфере электронной коммерции и выведут интернет-торговцев из тени.

Однако в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) выступили с резкой критикой данного законопроекта и призвали его не согласовывать. В ИнАУ обеспокоены тем, что законопроект сильно увеличивает полномочия Госпродпотребслужбы вплоть до закрытия сайтов и накладывания штрафов на провайдеров за невыполнение этих решений.

"Законопроект предусматривает и ряд других "новаций" в сфере электронной коммерции, которые вряд ли помогут потребителям, но точно создадут новые замечательные возможности для давления чиновников на бизнес", — подчеркивают в ИнАУ.

В Ассоциации считают, что на сегодня в Украине нет необходимости усиливать влияние на взаимоотношения в сфере электронной коммерции. Более того, некоторые предложения, по данным аналитиков ИнАУ, противоречат Конституции Украины.

Как известно, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей - относительно новый орган в Украине, она официально начала работу в апреле 2016 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадазаконодательствопродуктыинтернетБПП
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