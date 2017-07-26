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Одному з "українських диверсантів" в Криму винесли вирок

Середа, 26 липня 2017, 13:42

Підконтрольний Кремлю кримський суд засудив одного з фігурантів "справи українських диверсантів" Олексія Стогнія до трьох з половиною років позбавлення волі.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За словами правозахисників, 17 липня Київський районний суд Сімферополя засудив Стогнія за Кримінальним кодексом Росії за "незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї і боєприпасів) і за "незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї та боєприпасів".

"Кримінальні статті, за якими засудили фігуранта так званої "справи українських диверсантів" Олексія Стогнія, не мають нічого спільного зі шпигунством і диверсіями, в яких спочатку ФСБ звинувачувала українця. При цьому в телесюжеті російського державного телеканалу "Росія 1" в листопаді 2016 року було опубліковано відео, на якому Стогній в ході постановочного допиту дає "свідчення" в шпигунстві на користь України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував двох осіб, яких вже охрестили "українськими диверсантами". Один з них - Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називають "полковником Головного розвідуправління України". Другий - Гліб Шаблій, якого називають "українським офіцером".

Українська правда

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Теми: КримСтогнійРосія
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