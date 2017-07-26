Одному из "украинских диверсантов" в Крыму вынесли приговор

Подконтрольный Кремлю крымский суд приговорил одного из фигурантов "дела украинских диверсантов" Алексея Стогния к трем с половиной годам лишения свободы.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам правозащитников, 17 июля Киевский районный суд Симферополя осудил Стогния по Уголовному кодексу России за "незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и боеприпасов) и "незаконные изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов".

"Уголовные статьи, по которым осудили фигуранта так называемого "дела украинских диверсантов" Алексея Стогния, не имеют ничего общего со шпионажем и диверсиями, в которых первоначально ФСБ обвиняла украинца. При этом в телесюжете российского государственного телеканала "Россия 1" в ноябре 2016 года было опубликовано видео, на котором Стогний в ходе постановочного допроса дает "признательные показания" в шпионаже в пользу Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, в ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал двоих человек, которых уже окрестили "украинскими диверсантами". Один из них - Алексей Стогний, которого российские СМИ именуют "полковником Главного разведуправления Украины". Второй - Глеб Шаблий, которого называют "украинским офицером".

Украинская правда