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Екс-посадовцю Генпрокуратури Сусу оголосили підозру

Середа, 26 липня 2017, 14:16
Екс-посадовцю Генпрокуратури Сусу оголосили підозру

Екс-заступнику начальника департаменту Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитру Сусу оголошено підозру.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, називаючи лише посаду підозрюваного.

"26 липня затриманому екс-заступнику начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України", – сказано в повідомленні.

Йдеться про заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, заволодіння та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинених повторно; подання завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом "Про запобігання корупції".

Наразі вирішується питання про подання клопотання з обрання запобіжного заходу підозрюваному.

"За фактами можливих злочинних дій затриманої особи детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у різних кримінальних провадженнях, починаючи з квітня 2016 року", – уточнює бюро.

Колишнього посадовця ГПУ детективи НАБУ затримали 25 липня на території міжнародного аеропорту Бориспіль. За даними "Української правди", це Дмитро Сус.

14 квітня Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУГенпрокуратура
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