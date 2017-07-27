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МЗС вимагає від Росії негайно припинити переслідування українців

Четвер, 27 липня 2017, 18:36

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з рішенням Верховного суду Російської Федерації збільшити до 15 років термін ув’язнення незаконно засудженого громадянина України Руслана Зейтуллаєва.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті відомства.

"Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим є яскравим прикладом застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу та порушення основоположних прав людини і свобод", - вважають в МЗС.

Міністерство закордонних справ України висунуло російській стороні вимогу негайно припинити переслідування мирних громадян України, а також виконувати наказ Міжнародного суду ООН стосовно припинення протиправних дій щодо представників кримськотатарського народу.

"Закликаємо світове співтовариство засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим", - сказано у заяві.

Як повідомлялось, 27 липня Верховний суд Росії розглянув апеляцію громадянина України Руслана Зейтуллаєва і залишив його за ґратами, збільшивши термін ув'язнення із 12 років до 15. Російська влада вважає його винним в "участі в терористичному співтоваристві".

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Українська правда

Теми: МЗСкримські татарисуд
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