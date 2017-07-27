Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД требует от России немедленно прекратить преследование украинцев

Четверг, 27 июля 2017, 18:36

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Верховного суда Российской Федерации увеличить до 15 лет срок заключения незаконно осужденного гражданина Украины Руслана Зейтуллаева.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

"Устроенное российской стороной судилище над Русланом Зейтуллаевым является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушения основных прав человека и свобод", - считают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины выдвинуло российской стороне требование немедленно прекратить преследование мирных граждан Украины, а также выполнять приказ Международного суда ООН относительно прекращения противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа.

"Призываем мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессор с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 27 июля Верховный суд России рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок заключения с 12 лет до 15. Российские власти считают его виновным в "участии в террористическом сообществе".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что несправедливо преследуются в России.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Украинская правда

Темы: МИДкрымские татарысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
МИД
В МИД опровергли, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину
РФ ударила по неработающему консульству Греции в Херсоне
После заявлений о неблагодарности Украины МИД вызвал посла Польши
Последние новости
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
Все новости...
Реклама: