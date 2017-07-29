Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція затримала бойовика "ДНР"

Субота, 29 липня 2017, 02:27

Мар'їнські поліцейські затримали бойовика батальйону "Чорна сотня".

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області

"У 2015 році мешканець Курахового поїхав на заробітки на окуповану територію. Спочатку працював на будівництві, а згодом вступив до батальйону терористів та став допомагати їм розвантажувати снаряди під Іловайськом", - йдеться в повідомленні.

За словами 27-річного зловмисника, в травні 2015 року він поїхав на окуповану територію до своїх родичів, а там познайомився з однією людиною, яка запропонувала заробити непогані гроші. Пройшовши всі необхідні етапи перевірки, він був зарахований до силового батальйону "Чорна сотня".

Базувалися вони спочатку в місті Сніжному, а потім в Торезі. Кілька разів його возили в Іловайськ, де він розвантажували вагони зі снарядами.

Після тримісячної "служби" у бойовиків, чоловік вирішив звільнитися, тому що грошей так і не отримав. Потім поїхав в іншу країну працювати на будівництві, а нещодавно повернувся додому.

Затриманий екс-бойовик визнав свою провину і погодився допомагати слідству.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України.

Теми: ДНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: