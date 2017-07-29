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Полиция задержала боевика "ДНР"

Суббота, 29 июля 2017, 02:27

Марьинские полицейские задержали боевика батальона "Черная сотня".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области

"В 2015 году житель Курахово поехал на заработки на оккупированную территорию. Сначала работал на стройке, а затем вступил в батальон террористов и стал помогать им разгружать снаряды под Иловайском", - говорится в сообщении.

По словам 27-летнего злоумышленника, в мае 2015 года он поехал на оккупированную территорию к своим родственникам, а там познакомился с одним человеком, который предложил заработать неплохие деньги. Пройдя все необходимые этапы проверки, он был зачислен к силовому батальона "Черная сотня".

Базировались они сначала в городе Снежном, а затем в Торезе. Несколько раз его возили в Иловайск, где он разгружали вагоны со снарядами.

После трехмесячной "службы" у боевиков, мужчина решил уволиться, так как денег так и не получил. Потом поехал в другую страну работать на стройке, а недавно вернулся домой.

Задержанный экс-боевик признал свою вину и согласился помогать следствию.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины.

Темы: ДНР
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