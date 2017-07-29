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Білий дім: Трамп збирається підписати законопроект з санкціями проти РФ

Субота, 29 липня 2017, 05:42
Білий дім: Трамп збирається підписати законопроект з санкціями проти РФ

Президент США Дональд Трамп ознайомився з остаточною версією законопроекту щодо санкцій проти Росії та планує його підписати.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає CNN.

"Трамп читав ранні версії законопроекту, погоджував його елементи і грунтуючись на своїй реакції по цих переговорах, затвердив законопроект і має намір його підписати", - повідомили в Білому домі.

28 липня Сенат переважною більшістю голосів проголосував за нові санкції проти Росії, Ірану, Північної Кореї.

Як відомо, Палата представників США прийняла законопроект "Протидія противникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведено підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Новий законопроект викликав невдоволення в країнах Євросоюзу і європейських інститутах.

Нові санкції передбачають штрафні санкції для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо США приймуть законопроект про нові антиросійські санкції, це викличе особливий жаль. За його словами, відповідь Росії буде залежати від остаточного варіанта законопроекту, розглянутого Вашингтоном.

Читайте також: "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".

Теми: санкціїРосіяСША
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