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Саакашвілі: бізнес-партнери Порошенка просто живуть в АП

Субота, 29 липня 2017, 16:29

Глава партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі стверджує, що президент Петро Порошенко більшу частину часу вирішує на робочому місці свої бізнесові питання.

"Ця людина так і залишилася банальним торгашем. Я працював в АП і знаю, що більшу частину часу Порошенко вирішує на робочому місці свої бізнесові питання", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді".

"Його інвестбанкір Макар Пасенюк і його бізнес-партнери, такі як Ігор Кононенко, Олег Гладковський і Олександр Грановський в Адміністрації перебувають практично цілодобово", - стверджує Саакашвілі.

За словами політика, у нього "склалося враження, що ці люди там просто живуть".

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенкобізнес
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