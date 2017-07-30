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У РФ не поділяють надій Тіллерсона на поліпшення відносин після санкцій

Неділя, 30 липня 2017, 00:33

У Росії заявили, що нові санкції США не змусять РФ вживати заходів до поліпшення двосторонніх відносин.

Про це йдеться в заяві посольства Росії в США, пише РИА Новости.

"Заява Держдепу від 29 липня щодо схваленого в конгресі списку санкцій законопроекту не може викликати нічого, крім здивування. У Вашингтоні так і не зрозуміли, що методи тиску щодо Росії не працюють, і вже тим більше санкціями не добитися поліпшення відносин", - повідомили в російській дипмісії.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що нові санкції США відображають волю американців бачити кроки з боку Росії до поліпшення двосторонніх відносин.

У той же час Тіллерсон висловив надію, що між Вашингтоном і Москвою налагодиться співпраця в глобальних питаннях, а санкції більше не знадобляться.

Як відомо, Палата представників США прийняла законопроект "Протидія противникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведено підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законопроект також підтримав американський Сенат. Тепер його має підписати президент США Дональд Трамп.

У Білому домі повідомили, що Трамп ознайомився з остаточною версією законопроекту про санкції проти Росії і планує його підписати.

У відповідь Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число своїх дипломатичних співробітників до 455 осіб.

Теми: санкціїРосіяСША
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