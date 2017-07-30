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В РФ не разделяют надежд Тиллерсона на улучшение отношений после санкций

Воскресенье, 30 июля 2017, 00:33

В России заявили, что новые санкции США не заставят РФ предпринимать шаги к улучшению двусторонних отношений.

Об этом говорится в заявлении посольства России в США, пишет  РИА Новости.

"Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", — сообщили в российской дипмиссии.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что новые санкции США отражают волю американцев видеть шаги со стороны России к улучшению двусторонних отношений.

В то же время Тиллерсон выразил надежду, что между Вашингтоном и Москвой наладится сотрудничество в глобальных вопросах, а санкции больше не понадобятся.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законопроект также поддержал американский Сенат. Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп.

В Белом доме сообщили, что Трамп ознакомился с окончательной версией законопроекта о санкциях против России и планирует его подписать.

В ответ Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек.


Темы: санкцииРосcияСША
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