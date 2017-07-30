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Ар'єв: громадянство Саакашвілі було надано на підставі фальшивих документів?

Неділя, 30 липня 2017, 11:47

Народний депутат Володимир Ар'єв припускає, що громадянство Міхеілу Саакашвілі було надано на підставі фальшивих документів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у відповідь на заяву Саакашвілі про те, що в опублікованій Ар'євим анкеті стоїть не його підпис.

"Але саме ця анкета міститься в справі Міграційної служби, на підставі якої було надано громадянство. Я почав цікавитися. Виявилося, анкету в Міграційну службу (з якої матеріали пішли в АП) в 2015 році готували і подавали його помічники, а не він сам. Ще й заднім числом оформлювали", - стверджує депутат.

"І якщо підпис не Саакашвілі, то постає нове, ще актуальніше питання - громадянство було надано на підставі фальшивих документів? А це вже значно серйозніше ніж просто брехня в анкеті", - додав він.

Як повідомлялося, у суботу ввечері Саакашвілі заявив, що підпис у копії анкети на отримання ним українського громадянства, яку раніше оприлюднив Володимир Ар'єв, належить не йому.

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

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Теми: Саакашвілігромадянство
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