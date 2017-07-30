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Боевики пытали украинскую блогершу-инвалида, а потом отпустили

Воскресенье, 30 июля 2017, 12:40
Боевики пытали украинскую блогершу-инвалида, а потом отпустили

29 июля боевики ОРЛО отпустили украинского блогера Людмилу Сурженко со следами физического воздействия.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ Станица Луганская в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Луганчанку Людмилу Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная) задержали 13 июля в Луганске при пересечении линии разграничения в районе КПВВ Станица Луганская, на блокпосту боевиков так называемой "ЛНР".

Поводом для задержания стало невыполнение Сурженко команд боевиков. Клименко уточнил, что она является инвалидом детства по слуху, пользуется слуховым аппаратом, на котором в то время вышли из строя аккумуляторы.

В дальнейшем так называемое "МГБ ЛНР" осуществляло давление на украинскую гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы.

29 июля Сурженко была отпущена на свободу.

"Областная власть оказывает Людмиле всю необходимую помощь. Подготовлены обращения к международным организациям и судебным инстанциям по поводу вопиющего нарушения прав человека! Очередной материал для гаагского трибунала", - отметил Клименко.

Вместе с тем, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что вопрос о судьбе Сурженко украинская сторона поднимала на последней встрече ТКГ в Минске, а также направляла соответствующие письма с просьбой предоставить информацию о ее месте содержания.

"С ОРЛО традиционно отвечали, что им ничего не известно о задержании женщины", - добавила она.

Геращенко также сообщила, что факт пыток Сурженко "станет предметом жесткого разговора во время скайп конференции по заложникам в формате Минской гуманитарной группы" в понедельник.

Украинская правда

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Темы: ЛНРЛуганскзаложники
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