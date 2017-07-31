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Держдеп шкодує про рішення РФ щодо скорочення дипмісій

Понеділок, 31 липня 2017, 02:48

Вашингтон шкодує про рішення Росії вислати співробітників американської дипмісії.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту, передає агентство АР.

"Це викликає жаль і ці дії недоречні. Ми оцінюємо вплив такого обмеження і те, як ми будемо реагувати на нього. В даний час у нас більше ніяких коментарів", - відзначили в Держдепі.

Раніше, 30 липня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію повинні будуть покинути 755 працівників американських дипмісій.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

МЗС РФ також застеріг, що у разі нових односторонніх дій американського уряду щодо скорочення чисельності російських дипломатів в США буде "дзеркальна відповідь".

У 2016 році адміністрація Барака Обами наказала конфіскувати резиденції, які російські дипломати використовували для відпочинку в США. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США вчинили "грабіж серед білого дня", конфіскувавши дипломатичні маєтки РФ. 

Цей крок був частиною американських заходів проти Москви за те, що вона втручалася в президентські вибори в США. Тоді США також вислали 35 російських дипломатів.

Теми: СШАРосія
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