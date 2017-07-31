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Госдеп сожалеет о решении РФ относительно сокращения дипмиссий

Понедельник, 31 июля 2017, 02:48

Вашингтон сожалеет о решении России выслать сотрудников американской дипмиссии.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, передает агентство АР.

"Это вызывает сожаление и эти действия неуместны. Мы оцениваем влияние такого ограничения и то, как мы будем реагировать на него. В настоящее время у нас больше никаких комментариев", - отметили в Госдепе.

Ранее, 30 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий. 

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

В МИД РФ также предостерегли, что в случае новых односторонних действий американского правительства по сокращению численности российских дипломатов в США последует "зеркальный ответ". 

В 2016 году администрация Барака Обамы приказала конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха в США. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США совершили "грабеж среди белого дня", конфисковав дипломатические имения русских прошлого года.

Этот шаг был частью американских мер против Москвы за то, что она вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда США также выслали 35 российских дипломатов.

Темы: СШАРосcия
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