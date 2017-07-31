Число пленных украинцев на Донбассе выросло до 137 – СБУ

Террористы ОРДЛО уже удерживают в плену 137 украинцев, и эта цифра увеличилась в последние дни.

Об этом в понедельник в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра за последние дни выросла благодаря тому, что со стороны ОРДЛО террористы, которые задерживают наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которые они не совершали", - заявил он.

Более того, говорит Тандит, эта цифра возросла из-за того, что задерживаются не находящиеся на линии соприкосновения люди, которые не имеют при себе оружия.

"Они просто перемещались (через линию разграничения – ред.) и являются гражданскими лицами", - рассказал советник главы СБУ.

Так, по словам Тандита, был задержан боевиками и Виталий Руденко, которого удалось освободить из плена. Боевики задержали его осенью 2016 года, притом что ему была гарантирована безопасность.

"Если говорить о Виталии Руденко, то этот человек еще осенью прошлого года был коварно задержан, потому что ему гарантировали со стороны Луганска безопасность, он ехал на похороны своего отца. Как только он выехал за линию соприкосновения, его тут же задержали. Он много месяцев незаконно удерживался там. С самого начала украинская делегация в Минске боролась за его освобождение", - рассказал представитель Службы безопасности.

Как сообщалось, в конце апреля представитель в гуманитарной подгруппе ВКГ Ирина Геращенко говорила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 127 украинских пленных.

29 июля из плена боевиков ОРЛО освобожден действующий судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко.

"Интерфакс-Украина"