Пєсков: США самі вирішать, які саме співробітники припинять роботу в РФ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Вашингтон сам вирішить, які саме співробітники припинять роботу в дипломатичній місії США в Росії.

Про це він заявив журналістам, повідомляє ТАСС.

"Це вибір США, це будуть і дипломати, і технічні співробітники. Мова йде не тільки про дипломатів, такої кількості дипломатів [американських в РФ] немає, мова йде і про дипломатів, і про осіб з недипломатичним статусом, а також прийнятих на місці, тобто громадян РФ, які там працюють", - сказав Пєсков.

При цьому Пєсков згадав про висилку російських дипломатів із США напередодні Нового року, заявивши, що співробітникам американського посольства в Москві було надано достатньо часу, щоб покинути країну, з міркувань гуманізму.

"Це звичайна практика, - сказав Пєсков. - Вимагати такого масштабного скорочення, наприклад, в рамках такого терміну, який був відведений напередодні Нового року нашим дипломатам, було б негуманно, некоректно". Представник Кремля, при цьому підкреслив, що передбачений термін до 1 вересня зовсім не означає можливість проведення будь-якого діалогу з цього приводу. "Та ні, не означає", - сказав Пєсков, відповідаючи на уточнююче запитання.

Відповідаючи на питання про те, за яких умов Москва може ввести нові контрзаходи по відношенню до США, Пєсков нагадав слова президента Володимира Путін про те, що Росія залишає за собою "право на додаткове реагування", але президент не вважає за необхідне робити це зараз, тому що "в цілому Росія зацікавлена ​​в продовженні співпраці там, де це відповідає її інтересам".

Як відомо, 27 липня Конгрес США посилив санкції проти РФ.

28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

А 30 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію повинні будуть покинути 755 працівників американських дипмісій.