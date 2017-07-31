Песков: США сами решат, какие именно сотрудники прекратят работу в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в дипломатической миссии США в России.
Об этом он заявил журналистам, сообщает ТАСС.
При этом Песков вспомнил о высылке российских дипломатов из США в канун Нового года, заявив, что сотрудникам американского посольства в Москве было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну, из соображений гуманизма.
"Это обычная практика, - сказал Песков. - Требовать такого масштабного сокращения, например, в рамках такого срока, который был отведен накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно, некорректно". Представитель Кремля, при этом подчеркнул, что предусмотренный срок до 1 сентября вовсе не означает возможность проведения какого-либо диалога на этот счет. "Да нет, не означает", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос.
В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия потребовала от США почти втрое (на 755 человек) сократить численность своих представителей на территории РФ.
В 2016 году администрация Барака Обамы приказала конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха в США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США совершили "грабеж среди белого дня", конфисковав дипломатические имения русских прошлого года.
27 июля Конгресс США ужесточил санкции против РФ.