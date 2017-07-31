РФ не відповіла на запит про видачу Погодіна, Київ іде в ЄСПЛ

Генпрокуратура України не отримала офіційної відповіді з РФ щодо передачі українським правоохоронцям бойовика Вадима Погодіна, підозрюваного у вбивстві громадянина України Степана Чубенка на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив заступник головного прокурора України Євген Єнін.

"Українські правоохоронці продовжуватимуть докладати всіх можливих зусиль для притягнення Погодіна до кримінальної відповідальності, навіть якщо виявиться, що відповіддю РФ на звернення української сторони стало звільнення вбивці з під варти", - написав він.

Мати загиблого Степана Чубенка вже висловила готовність делегувати уряду України право звернення до ЄСПЛ для захисту іі прав.

"Спільно з Іваном Ліщиною та Нацполіцією плануємо підготувати відповідну скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з порушенням Росією права на життя (ст.2 Конвенції Ради Європи з прав людини)", - написав Єнін.

Як відомо, в 2014 році на Донбасі було жорстоко вбито 16-річного хлопця Степана Чубенка. У цьому злочині підозрюються троє бойовиків: Погодін, Москальов, Сухомлін.

Україна оголосила Погодіна у міжнародний розшук. 20 червня Погодіна було затримано на 40 діб в анексованому Криму на запит України до Інтерполу.

Згодом стало відомо, що російські силовики випустили Вадима Погодіна на свободу.

Українська правда