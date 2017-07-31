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РФ не ответила на запрос о выдаче Погодина, Киев идет в ЕСПЧ

Понедельник, 31 июля 2017, 15:53

Генпрокуратура Украины не получила официального ответа из РФ о передаче украинским правоохранителям задержанного в Крыму боевика Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве 16-летнего гражданина Украины Степана Чубенко на Донбассе.

Об этом на своей странице в facebook сообщил заместитель главного прокурора Украины Евгений Енин.

"Украинские правоохранители будут продолжать прилагать все возможные усилия для привлечения Погодина к уголовной ответственности, даже если окажется, что ответом РФ на обращение украинской стороны стало освобождение убийцы из-под стражи", - написал он.

Мать погибшего Степана Чубенко уже выразила готовность делегировать правительству Украины право обращения в ЕСПЧ для защиты ее прав.

"Совместно с Иваном Лищиной и Нацполициею планируем подготовить соответствующую жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушением Россией права на жизнь (ст.2 Конвенции Совета Европы по правам человека)", - написал Енин.

Как известно, в 2014 году на Донбассе был жестоко убит 16-летний футболист Степан Чубенко. В этом преступлении подозреваются трое боевиков: Погодин, Москалев, Сухомлин.

Украина объявила Погодина в международный розыск. 20 июня Погодин был задержан на 40 суток в аннексированном Крыму на запрос Украины в Интерпол.

Впоследствии стало известно, что российские силовики выпустили Вадима Погодина на свободу.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
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