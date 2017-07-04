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Глава СБУ назвав мету останньої кібератаки проти України

Вівторок, 4 липня 2017, 16:53

Головною метою останньої кібератаки проти України була дестабілізація ситуації, хоча хакери прикривалися фінансовими мотивами.

Про це 4 липня заявив глава СБУ Василь Грицак, передає LIGA.net.

За словами Грицака, кримінальне провадження зареєстровано в Національній поліції.

Відзначається, що фахівці СБУ включилися в роботу, щоб зрозуміти, що відбувається, і вибудувати систему протидії в перший же день атаки, 27 червня.

На запитання журналістів, звідки була здійснена атака і хто за цим стоїть, Грицак відповів:

"На жаль, я не можу до кінця сказати, хто. Що хочу сказати, оскільки кримінальне провадження знаходиться в Національній поліції, але ми з нашими міжнародними партнерами приходимо до одного і того ж висновку: для організації такої потужної кібератаки були задіяні значні сили, це перше".

"Друге: мета була замаскована під нібито вимагання коштів, $300 доларів, і ви знаєте, що, за попередніми даними, було зібрано близько $12 тисяч. Але до організації цієї атаки причетні хакерські угрупування, які свого часу атакували українські енергетичні об'єкти. Справжній мотив, ми розуміємо – дестабілізація ситуації в нашій державі. Далі додумуйте самі", – резюмував глава СБУ.

Як повідомлялося, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агенстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

3 липня у Національній поліції повідомляли, що отримали понад 3 тисячі повідомлень про вірус Petya та понад тисячу офіційних заяв.

Теми: хакериСБУ
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