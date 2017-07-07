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Луценко про недоторканність: Без Добкіна "комплект" неповний

П'ятниця, 7 липня 2017, 14:04

Генеральний прокурор Юрій Луценко задоволений рішенням регламентного комітету щодо депутата Борислава Розенблата, але хотів би швидкого розгляду подання щодо Михайла Добкіна.

Про це він сказав після оголошення рішення комітету, який визнав обґрунтованими три подання щодо Розенблата.

"Ми задоволені рішенням комітету. Зараз у нас найбільше задоволення з усіх задоволень останніх днів", – сказав Луценко.

Він вважає, що за цей тиждень комітет нарешті почав слухати правоохоронців.

"Тепер я сподіваюсь, що вся політична еліта переживе цей катарсис, і Верховна Рада проголосує за усі наші подання", – заявив генпрокурор.

"При цьому я сподіваюсь, що сесійна зала проголосує за всі шість наших подань. Ну, без Михайла Добкіна комплект неповний", – додав він.

"Ми не сфокусовані на депутатах. Скоро будуть розслідування щодо високопосадовців інших гілок влади", – пообіцяв генпрокурор.

За його словами, зараз відбувається "зміна політичної матриці".

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив також, що слідство щодо Розенблата йшло з липня.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Регламентний комітет 7 липня схвалив три подання ГПУ щодо Розенблата: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт, – і спрямував цей висновок Верховній Раді.

У попередні чотири дні комітет не підтримав подання правоохоронців ані щодо Максима Полякова, ані щодо Андрія Лозового, ані щодо Олеся Довгого, ані щодо Євгена Дейдея.  

Роман Романюк, Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна РадаГенпрокуратураЛуценко
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