Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Терористів закликали показати відео з Асєєвим, щоб довести, що він живий

Вівторок, 1 серпня 2017, 03:16

Група зі звільнення військовополонених "Патріот" закликає бойовиків угруповання "ДНР" показати інтерв’ю з журналістом Станіславом Асєєвим, щоб переконатися, що він живий.

Про це пише Радіо Свобода.

Як заявив в ефірі радіо "Донбас.Реалії" координатор групи Олег Котенко, три тижні тому група отримала інформацію про сильне побиття Асєєва і про те, що до нього викликали лікаря. За останніми даними від підтримуваних Росією бойовиків, які отримала група, стан здоров’я Асєєва покращився.

"Ми наполягаємо на тому, щоб його показали в інтерв’ю. Тобто, його зізнання або щось інше. Неважливо що, нам потрібно бачити, що він живий. Тому що були такі моменти, коли людину били, і були летальні випадки", – сказав Котенко.

Раніше екс-депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста Станіслава Асєєва і про те, що його, ймовірно, катували.

16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Як повідомлялося, 28 липня Союз журналістів РФ підтвердив, що зниклий український журналіст Станіслав Асєєв (Васін) дійсно "заарештований" так званими "правоохоронними органами" ОРДО.

Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.

Раніше бойовики заявляли, що не мають інформації про Асєєва. А так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук журналіста.

31 липня представник України в тристоронній контакт групі, віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що терористи підтвердили утримання Асєєва в тюрмі Донецька.

Теми: Донбасзаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: