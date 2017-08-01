Терористів закликали показати відео з Асєєвим, щоб довести, що він живий

Група зі звільнення військовополонених "Патріот" закликає бойовиків угруповання "ДНР" показати інтерв’ю з журналістом Станіславом Асєєвим, щоб переконатися, що він живий.

Про це пише Радіо Свобода.

Як заявив в ефірі радіо "Донбас.Реалії" координатор групи Олег Котенко, три тижні тому група отримала інформацію про сильне побиття Асєєва і про те, що до нього викликали лікаря. За останніми даними від підтримуваних Росією бойовиків, які отримала група, стан здоров’я Асєєва покращився.

"Ми наполягаємо на тому, щоб його показали в інтерв’ю. Тобто, його зізнання або щось інше. Неважливо що, нам потрібно бачити, що він живий. Тому що були такі моменти, коли людину били, і були летальні випадки", – сказав Котенко.

Раніше екс-депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста Станіслава Асєєва і про те, що його, ймовірно, катували.

16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Як повідомлялося, 28 липня Союз журналістів РФ підтвердив, що зниклий український журналіст Станіслав Асєєв (Васін) дійсно "заарештований" так званими "правоохоронними органами" ОРДО.

Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.

Раніше бойовики заявляли, що не мають інформації про Асєєва. А так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук журналіста.

31 липня представник України в тристоронній контакт групі, віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що терористи підтвердили утримання Асєєва в тюрмі Донецька.