Саакашвілі: Порошенко визнав мене сильним суперником

На переконання колишнього одеського губернатора і президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, позбавлення його українського громадянства є ознакою того, що він сильний суперник в очах президента Петра Порошенка.

Про це він заявив під час відео-конференції у вівторок.

"Усі все розуміють, усі ці розмови, що Саакашвілі не мав підтримки - якщо я не мав підтримки, то чому в мене забрали громадянство, коли мене фізично не було в Києві? Те, що зробив Порошенко - це означає, що він визнав в мені сильного суперника", - зазначив він.

Також Саакашвілі стверджує, що при наданні громадянства Порошенко знав про всі його кримінальні переслідування в Грузії.

"Коли мені надавали громадянство, він прекрасно знав про всі аспекти. Ми з ним свого часу все обговорювали", - зазначив колишній губернатор.

Міхеіл Саакашвілі проводить відео-конференцію фото романа кравця

"Я опираюся на наших активістів. Я повернуся в Україну", - додав він.

Саакашвілі заявив про політичну мобілізацію демократичних сил на осінь.

"Коли я буду повертатися, я заявлю публічно. У нас мобілізація на осінь, ми реально дуже активно до цього готуємося, у нас пішло реальне об'єднання демократичних сил", - зазначив екс-президент.

"У мене немає жодних амбіцій, я не хочу бути президентом чи кимось іншим, мені не потрібні посади. Я ідеальна кандидатура, щоб підтримати об'єднання - у мене амбіція змінити політичний клас", - сказав він.

Крім того, Саакашвілі запевнив, що готовий взяти свої слова щодо боягузтва Петра Порошенка назад, якщо він поверне йому українське громадянство.

"Якщо Порошенко мене не боїться, то нехай поверне мені громадянство, дасть можливість тут висловлюватися. Тоді я візьму свої слова назад, що він боягуз", - додав він.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня, хоча інформація поширилася ще 26-го.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

Саакашвілі вирішив звертатися до адміністративного суду через позбавлення українського громадянства.

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Роман Кравець, УП